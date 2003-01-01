Эгея — движок блога
прямо в браузере, зайдя
под паролем
Движок — программа, которая работает на сайте автора и предоставляет ему инструменты для ведения блога, а посетителям показывает заметки и даёт писать комментарии.
Завести ЖЖ или «Медиум» проще, но заметки хранятся у них, а они могут закрыться. С движком вы ведёте блог на своём сайте, имеете доступ ко всем файлам и базе данных.
Пишите
Пишите, как только приходят идеи — все функции доступны с телефона. Если заметка требует вдумчивого редактирования, работайте над ней сколько нужно в черновиках:
Порядок в типографике наведётся автоматически:
В редакторе
Песня "Отель "Калифорния""
- полный восторг!
На сайте
Песня «Отель „Кавычки исправляются с учётом вложенностиКалифорния“» —Дефис превратится в тире и не перенесётся
полный восторг!
Дизайн создан с особым вниманием к виду текста. Тщательно подобраны интерлиньяж, отступы, поля, размеры заголовков.
Настроение блога остаётся нейтральным — подойдёт и для отчёта из путешествия, и для научной публикации, и для истории любви.
Показывайте
Перетащите в редактор пачку фотографий, подпишите и опубликуйте готовый рассказ:
Картинки
Фотографии легко
пустить «простынёй»
или собрать
в листаемую галерею
Видео
Ссылка на Ютюб
или Вимео превратится
в играющее видео безо
всякого кода
Музыка
Перетащите аудиофайл
в редактор или под-
ключите с внешнего
сервера по ссылке
Код
Программный код на 18 языках автоматически оформится с подсветкой синтаксиса
Обсуждайте
Число новых комментариев загорается в правом верхнем углу — не нужно постоянно ходить по заметкам, боясь их пропустить:
кнопки Твиттера, Фейсбука,
Вконтакта, Телеграма
и Пинтереса
Авторский надзор
Разрешайте комментарии только в тех заметках, где они будут вам полезны, или только в свежих заметках. Выделяйте полезное и удаляйте мусор в один клик. Промахнулись — работает «анду».
На связи
Кто хочет следить за дискуссией, подписываются по почте или РСС. Когда вы отвечаете на комментарий, его автору почтовое уведомление отправляется в любом случае.
Организуйте
Эгея помогает специалистам рассказывать
о своём деле: публиковать портфолио, уроки, советы. Авторы связывают заметки тегами, составляют оглавления по важным темам,
задают произвольные адреса.
Организовать или переорганизовать заметки и теги можно в любое время. Если адреса поменяются, со старых заработает переадресация. А пока заметки не организованы, поможет текстовый поиск.
Установите
Чтобы установить движок, нужно иметь свой сайт с базой данных и уметь загрузить на его сервер скрипты. Попросите знакомого с опытом.
Это делается один раз. Для ведения блога специальные знания не нужны: всё управляется прямо в браузере.
на сервер
установки
«Вордпресс хвастается своей „знаменитой пятиминутной установкой“, а Эгее хватило минуты»Алекс Лукьянов, блогер