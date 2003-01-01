Движок — программа, которая работает на сайте автора и предоставляет ему инструменты для ведения блога, а посетителям показывает заметки и даёт писать комментарии.

Завести ЖЖ или «Медиум» проще, но заметки хранятся у них, а они могут закрыться. С движком вы ведёте блог на своём сайте, имеете доступ ко всем файлам и базе данных.