Эгея — движок блога

Блог Ильи Бирмана
Блог Ильи Бирмана
Автор управляет блогом
прямо в браузере, зайдя
под паролем
Управление прямо в браузере, под паролем

Движок — программа, которая работает на сайте автора и предоставляет ему инструменты для ведения блога, а посетителям показывает заметки и даёт писать комментарии.

Завести ЖЖ или «Медиум» проще, но заметки хранятся у них, а они могут закрыться. С движком вы ведёте блог на своём сайте, имеете доступ ко всем файлам и базе данных.

Пишите

Пишите, как только приходят идеи — все функции доступны с телефона. Если заметка требует вдумчивого редактирования, работайте над ней сколько нужно в черновиках:

Порядок в типографике наведётся автоматически:

В редакторе

Песня "Отель "Калифорния""
- полный восторг!

На сайте

Песня «Отель Кавычки исправляются с учётом вложенностиКалифорния“» —Дефис превратится в тире и не перенесётся
полный восторг!

Дизайн создан с особым вниманием к виду текста. Тщательно подобраны интерлиньяж, отступы, поля, размеры заголовков.

Настроение блога остаётся нейтральным — подойдёт и для отчёта из путешествия, и для научной публикации, и для истории любви.

Показывайте

Перетащите в редактор пачку фотографий, подпишите и опубликуйте готовый рассказ:

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Автобусная система Лондона

Картинки

Фотографии легко
пустить «простынёй»
или собрать
в листаемую галерею

Видео

Ссылка на Ютюб
или Вимео превратится
в играющее видео безо
всякого кода

Музыка

Перетащите аудиофайл
в редактор или под-
ключите с внешнего
сервера по ссылке

Код

Программный код на 18 языках автоматически оформится с подсветкой синтаксиса

Обсуждайте

Число новых комментариев загорается в правом верхнем углу — не нужно постоянно ходить по заметкам, боясь их пропустить:

Соцпакет включает
кнопки Твиттера, Фейсбука,
Вконтакта, Телеграма
и Пинтереса
5
Почему люди платят налоги

Авторский надзор

Разрешайте комментарии только в тех заметках, где они будут вам полезны, или только в свежих заметках. Выделяйте полезное и удаляйте мусор в один клик. Промахнулись — работает «анду».

На связи

Кто хочет следить за дискуссией, подписываются по почте или РСС. Когда вы отвечаете на комментарий, его автору почтовое уведомление отправляется в любом случае.

Организуйте

Эгея помогает специалистам рассказывать
о своём деле: публиковать портфолио, уроки, советы. Авторы связывают заметки тегами, составляют оглавления по важным темам,
задают произвольные адреса.

Организовать или переорганизовать заметки и теги можно в любое время. Если адреса поменяются, со старых заработает переадресация. А пока заметки не организованы, поможет текстовый поиск.

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Музыка

Установите

Чтобы установить движок, нужно иметь свой сайт с базой данных и уметь загрузить на его сервер скрипты. Попросите знакомого с опытом.

Это делается один раз. Для ведения блога специальные знания не нужны: всё управляется прямо в браузере.

Загрузите дистрибутив
на сервер
Заполните форму
установки
Установка Эгеи
Скачать и установить

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